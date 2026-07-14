Operativo de la SSPE en Cuauhtémoc deja un presunto agresor abatido y una mujer detenida

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, como parte del operativo desplegado tras los recientes hechos violentos registrados en Cuauhtémoc, se logró ubicar uno de los vehículos presuntamente relacionados con homicidios recientes, lo que derivó en una persecución que concluyó en el cruce de las calles 35 y Morelos.

De acuerdo con la dependencia, el dispositivo de seguridad incluye sobrevuelos con aeronaves tripuladas y no tripuladas, además del reforzamiento de Plataforma Centinela, herramientas que permitieron identificar al menos tres vehículos presuntamente vinculados con hechos delictivos. Al intentar intervenir una de las unidades, sus ocupantes huyeron, iniciándose una persecución.

Durante la acción fue detenida una mujer, mientras que un segundo ocupante descendió del vehículo portando un arma larga y presuntamente disparó contra los agentes estatales. Los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, por lo que el presunto atacante fue abatido en el lugar.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como Luis Armando M., quien contaba con al menos dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos violentos. La Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

La SSPE informó que mantiene un despliegue operativo permanente en Cuauhtémoc para localizar y detener a los generadores de violencia. En lo que va de julio, el municipio acumula diez víctimas de homicidio doloso.