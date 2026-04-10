Operativo de Gilberto Loya continúa con resultados en el municipio de Aldama

-Se localizó e inhabilitó un campamento criminal, además se incautó equipo táctico

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional, llevaron a cabo la destrucción e inhabilitación de un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo en el municipio de Aldama, a la altura del entronque con el ejido Chorreras.

La localización se realizó durante la tarde del pasado jueves, mediante un operativo que incluyó el uso de un helicóptero, desde donde se detectó el sitio en lo alto de un cerro. Tras el avistamiento, el personal aéreo notificó a los elementos en tierra, quienes se trasladaron de inmediato al punto.

Una vez en el lugar, los agentes aseguraron 10 cargadores para fusil, 20 cartuchos útiles, dos portacargadores, un panel solar portátil y un cargador para radio portátil.

Derivado de este hallazgo, se desplegó un operativo en la comunidad de Chorreras y zonas aledañas, con el objetivo de ubicar y detener a posibles generadores de violencia que operan en la región.

Cabe señalar que este despliegue forma parte de las acciones permanentes en la vía corta de Aldama hacia Ojinaga, donde previamente también se han localizado campamentos y asegurado equipo táctico y armamento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de mantener operativos estratégicos bajo la instrucción de Gilberto Loya, para combatir a los grupos delictivos y garantizar la seguridad en la entidad, porque con seguridad damos resultados.