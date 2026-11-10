Operativo de captura al ‘R2’ deja 21 detenidos, entre ellos ‘El Fénix’ del CJNG, un argentino y un estadunidense

Ciudad de México. El operativo del pasado domingo en Zapopan, Jalisco, en el que la Marina detuvo a Rafael Álvarez Ayala, alias R2, presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dejó un saldo de 21 detenidos, dos más de los informados inicialmente.

Fuentes del gabinete de seguridad federal informaron a La Jornada que entre los capturados también figura Fernando Omar Farías Chávez, alias El Fénix, identificado como líder regional del CJNG en Uruapan y vinculado con extorsiones al sector aguacatero, secuestros y desapariciones.

Las investigaciones señalan que El Fénix ya había sido detenido en 2016, acusado de delitos de alto impacto, y recluido en los CEFERESOS 8 de Guasave, Sinaloa, y 11, en Hermosillo, Sonora.

Asimismo, fueron detenidos un argentino y un estadunidense, cuya posible relación con la estructura criminal aún se desconoce. El R2 y las otras 20 personas fueron detenidas mediante un operativo de elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante el operativo se registró un enfrentamiento armado en el que el presunto criminal, Álvarez Ayala, y un marino resultaron heridos. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el R2 es requerido en extradición por Estados Unidos y cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Michoacán.