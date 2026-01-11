Operan de emergencia a Alejandro Fernández, se encuentra en recuperación

El cantante mexicano Alejandro Fernández informó que fue sometido a una cirugía de emergencia el pasado 10 de enero, luego de ser diagnosticado con apendicitis.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete señaló que la intervención quirúrgica se realizó ese mismo día y que la operación fue exitosa. En el breve comunicado, Fernández indicó que ya se encuentra en proceso de recuperación.

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, escribió el artista.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha ofrecido mayores detalles sobre el procedimiento médico ni sobre el tiempo estimado de recuperación, limitándose a informar que su estado de salud es estable.

De acuerdo con información de la Clínica Mayo, la apendicitis provoca dolor en la parte inferior derecha del abdomen, aunque el malestar puede iniciar alrededor del ombligo y aumentar conforme avanza la inflamación.

Tras su mensaje sobre la cirugía, el cantante compartió en redes sociales un video en memoria del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el mismo día en un accidente aéreo, expresando su pesar por la noticia.

Con información de López-Dóriga Digital