Operaciones aéreas también es experiencia al servicio de la vida

El Departamento de Operaciones Aéreas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), no solo responde a emergencias desde las alturas, también comparte su experiencia y conocimiento con otras corporaciones y grupos de atención, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Sus habilidades permiten extender su experiencia con diferentes grupos en atención a emergencias, cómo abordar de manera segura a un paciente a la aeronave, cuidando cada detalle que puede marcar la diferencia. Su labor va más allá del servicio es compromiso, es vocación y es trabajo en equipo.

Cada maniobra, cada decisión y cada vuelo representan una oportunidad para salvar una vida. Y en ese momento, cuando el tiempo apremia, su preparación y entrega se convierten en esperanza.

Valiente es su labor, pero aún más grande es el impacto que dejan en las familias, cuando se trata de proteger y servir, también se hace desde el aire.