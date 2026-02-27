Olvera y Celaya avanzan a la final de trampolín en Mundial de Clavados en Canadá

Mientras la realización de la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados en la ciudad de Zapopan, Jalisco, sigue en suspenso, debido a los actos de violencia ocurridos en dicha entidad el pasado domingo, los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya, medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, lograron avanzar este viernes a la final de trampolín 3 metros varonil en la primera fecha del certamen, la cual se lleva a cabo en Montreal, Canadá.

Olvera culminó la ronda clasificatoria ubicado en la cuarta posición, con 448.85 puntos, por debajo de los chinos Zongyuan Wang (514.70), Jiuyuan Zheng (455.70) y el canadiense Carson Paul (449.65).

Mientras Celaya terminó en el décimo sitio, con 415.20 unidades. El también mexicano David Vázquez no logró el boleto a la final tras acabar en el peldaño 22, con 354.60 unidades.

La final se llevará a cabo el próximo domingo.

Osmar también participará este viernes, a partir de las 17:30 horas, en la final de equipo mixto de 3 y 10 metros, junto con los tricolores Alejandra Estudillo, Aranza Vázquez y Randal Willars.

En este momento, las mexicanas Samantha Jiménez, Suri Cueva y Alejandra Estudillo están compitiendo en la ronda eliminatoria de plataforma 10 metros femenina.

Respecto de la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados que se efectuaría en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo próximo, y la cual fue cancelada este jueves por la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) tras la ola de violencia registrada en dicha entidad, así como en otros estados del país, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento, ni la Conade ni el gobierno estatal han confirmado su realización.