Ofrece Ghislaine Maxwell a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

el

Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora del pederasta Jeffrey Epstein durante décadas, comparece este lunes en el Capitolio a puerta cerrada, aunque se espera que se acoja a la Quinta Enmienda y no testifique para evitar autoinculparse, según explicó el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

Maxwell, que fue condenada a veinte años de cárcel por tráfico sexual de menores y otros cargos en 2021, cumple condena en una prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida, y comparecerá de forma remota en un momento clave en el desarrollo de la investigación parlamentaria sobre los documentos de Epstein.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura de los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

Los legisladores citaron a Maxwellpara obtener más información sobre cómo funcionaba la trama de abuso sexual y los vínculos con personas conocidas.

En este sentido, una de las revelaciones de los últimos días apunta a que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, mantuvo relaciones comerciales y personales con Epstein de forma más profunda y “habitual” de lo que había reconocido hasta ahora, según se desprende de los archivos publicados por el Departamento de Justicia.

Información tomada de Aristegui