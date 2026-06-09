Obtienen vinculación a proceso de tres probables implicados en homicidio

• Los hechos se registraron en abril de 2026

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, obtuvieron la vinculación a proceso de los imputados Roberto Carlos H. P., Andrés Esteban H. S. y Gerson B. M., por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de la víctima Jorge Antonio D. P.

Los datos de prueba expuestos por la representación social, acreditaron la probable responsabilidad de los tres imputados en los hechos registrados la noche del 25 de abril del año en curso, en el cruce de las calles Del Cairo y Qatar del fraccionamiento Valle de Oriente, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los imputados arribaron al mencionado lugar, en donde se encontraba la víctima, y le dispararon con armas de fuego, causándole la muerte por traumatismos craneoencefálico.

A los imputados Roberto Carlos H. P., Andrés Esteban H. S. y Gerson B. M., se les notificó las órdenes de aprehensión al interior del CERESO número tres, en donde se encuentran internos por diverso delito.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la prisión preventiva para los imputados y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).