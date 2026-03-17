Obtienen vinculación a proceso de imputado por violencia familiar cometida en la colonia Industrial

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Normand Aníbal D. D., por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido a dos víctimas.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, acreditaron con datos de prueba la posible participación del imputado en hechos ocurridos en febrero del 2026, cuando presuntamente agredió verbal, psicológica y físicamente con un arma blanca a su madre y a su hermano menor de edad, en la colonia Industrial de la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que el imputado fue detenido en la colonia Revolución de la ciudad de Chihuahua, por elementos del Grupo Especializado en el Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión.

La Juez del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género, conocedora de la causa penal resolvió iniciar un proceso penal en contra del imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)