Obtiene Fiscalía Zona Centro vinculación a proceso de imputado por tentativa de feminicidio en Camargo

Fue capturado con orden de aprehensión, tras estar sustraído de la justicia desde el 2019

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Camargo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Salvador P. S., por el delito de feminicidio en grado de tentativa con penalidad agravada.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron contundentes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Camargo conocedor de la causa penal 53/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, en mayo del 2019, Salvador P. S. agredió en repetidas a la víctima de iniciales B. C. E., primero con los puños, luego con un bat, y después con un objeto punzo cortante, mientras se encontraban en un domicilio de la calle Juan Pablo II, de la colonia Santa Rosalía, en la ciudad de Camargo.

Tal agresión le causó a la mujer diversas lesiones externas e internas, fracturas, y pérdida de piezas dentales, hasta quedar inconsciente.

Dándola por muerta, el imputado y otra persona, arrojaron el cuerpo de la víctima en un lote despoblado de la colonia Miguel Ángel Niño, donde fue localizado por la Policía Municipal, cuyos elementos brindaron auxilio y evitaron su deceso, aunque las secuelas le provocaron que ya no pueda caminar.

Después de mucho tiempo, recobró la consciencia y pudo identificar al agresor, lo que permitió solicitar una orden de aprehensión que finalmente pudo ser cumplimentada con su captura el pasado lunes 1 de junio, en las calles Constitución y 18 De marzo, de la colonia Jardines Del Desierto, en ciudad Camargo.

En la audiencia inicial, a Salvador P. S., le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, y en la continuación, desarrollada este viernes 5 de junio, se otorgaron dos meses para el cierre de la investigación.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género a través de la procuración de justicia

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).