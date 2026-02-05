Obtiene Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas vinculación a proceso de dos sujetos que extorsionaron a un menor

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Ángel Martín C. L., e Irvin Jesús S. M., por su probable participación en los delitos de extorsión con penalidad agravada y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de narcóticos.

Por el primero de los delitos, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva por la temporalidad que dure el proceso.

Lo anterior, en razón a que una vez que fueron vertidos los antecedentes de investigación recabados, así como los razonamientos lógico jurídicos, por la representación Social ante un Juez de Control, éste determinó que se encontraba debidamente acreditada la probable participación de los imputados en el hecho delictivo.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el día 27 de enero del año en curso, una víctima menor de edad recibió llamadas telefónicas intimidantes, con información acerca de su padre, obligándolo a buscar en su domicilio dinero y cosas de valor, a cambio de no causarle daño, localizando la víctima la cantidad de 20,000.00 pesos mexicanos y diversa joyería, la cual es entregada a un conductor de plataforma de transporte enviado por los presuntos responsables del delito.

Posteriormente, el menor pudo entablar comunicación con su padre informándole lo sucedido, por lo que se dio aviso a las autoridades sobre el ilícito y del punto de entrega, siendo en calles de la colonia Rinconada Los Nogales en esta ciudad de Chihuahua, en donde los imputados fueron visualizados por agentes de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión al momento que recogían un bolso con el numerario y joyería.

Los imputados intentaron retirarse del lugar a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet línea Malibu, sin embargo, fueron asegurados, logrando recuperar la bolsa que contenía el dinero en efectivo y joyería producto de la extorsión efectuada a la víctima menor de edad.

Además, al imputado Ángel Martín C. L., se e aseguró un envoltorio que contenía metanfetamina, motivo por el cual fueron detenidos en términos de flagrancia

Cabe señalar que el pasado 30 de enero del año en curso se llevó a cabo audiencia inicial, en donde el Juez de Control conocedor de la causa, ratificó de legal la detención de ambos imputados.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).