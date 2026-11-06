Obtiene FGR sentencia de 4 años contra detenido por narcomenudeo de metanfetaminas

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Mediante un procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua obtuvo sentencia de cuatro años cinco meses 10 días de prisión contra Rubén “N”, al acreditar ante una autoridad judicial su plena responsabilidad penal en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua inició las indagatorias, derivado de la puesta a disposición de Rubén “N”, detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en la colonia Hermila de Ciudad Juárez, con 208 gramos nueve miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Las investigaciones permitieron establecer que la posesión del narcótico era con fines de comercio, en su modalidad de venta, sin contar con autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, por lo que Rubén “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.

El agente del Ministerio Público de la Federación, posteriormente, lo canalizó a la autoridad judicial quien dictó sentencia condenatoria e impuso a Rubén “N” la pena referida, así como el pago de una multa equivalente a 90 Unidades de Medida y Actualización.

La Fiscalía General de la República (FGR) invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, o se comunique al teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.