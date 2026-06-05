Obtiene FGR condena de 6 años contra detenido con armas y drogas en Juárez

El día 27 de diciembre de 2024, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua (SSPE), detuvieron a Erick “N”, en la calle Rivera de Grijalva, colonia El Sauzal, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al momento de la detención, Erick “N” cargaba una mochila en la que traía un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador, abastecido con cuatro cartuchos útiles, considerados de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, por lo que las autoridades policiales lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el Informe Policial Homologado (IPH) los policías también entregaron al agente del Ministerio Público de la Federación, 58 envoltorios con 20 gramos nueve miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un envoltorio con 452 gramos dos miligramos de clorhidrato de metanfetamina y un envoltorio con 23 gramos cuatro miligramos de clorhidrato de cocaína.

Con base en los elementos de prueba presentado, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, el agente del Ministerio Público logró acreditar ante el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, la participación de Erick “N”, en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina y cocaína con fines de comercio en su variante de venta y portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Erik “N” se acogió al beneficio del procedimiento abreviado y obtuvo una pena de seis años ocho meses de prisión, así como el pago de una multa de 125 Unidades de Medida y Actualización