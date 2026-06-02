Obtiene FDZC 80 sentencias por el delito de robo en lo que va del 2026

Tan solo en contra de dos imputados se logró un total de 100 años de prisión

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de su Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo, ha obtenido en lo que va del presente año, 80 sentencias condenatorias, dictadas tanto en procedimientos abreviados como en juicios orales.

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad, Melissa Desire Realivazquez Lozoya, en conferencia de prensa, este martes 2 de junio.

Destacaron que es parte del resultado de una mesa coordinada con Ficosec, la Policía Ministerial y la Policía Municipal, trabajando juntos para identificar a objetivos prioritarios, que son personas que tienen por lo menos tres carpetas de investigación por el delito de robo, dijo el Fiscal.

“Se les da un seguimiento especial para que asuman las consecuencias jurídicas de su delito, con una pena privativa de libertad, describió.

Durante la atención a medios de comunicación, Melissa Desire Realivazquez Lozoya compartió que la Unidad a su cargo, también obtuvo en ese mismo periodo, la vinculación a proceso de 179 imputados y 122 órdenes de aprehensión, de las cuales, ya se ejecutaron 97 y suman cerca de 190 detenidos.

Como ejemplos, la coordinadora cito dos casos de alto impacto.

Uno de ellos, el de un sentenciado a seis años de prisión, por el robo de 135 mil pesos, y dos teléfonos celulares de alta gama en la colonia Zarco, luego de que la víctima fue citada para una supuesta transacción de compra y venta de efectivo.

El segundo caso de relevancia, tiene que ver con dos sentencias condenatorias, de 50 años cada una, en contra de Jonathan R.V. y Luis de Jesús M.A., por dos hechos delictivos de robo con violencia y secuestro exprés, que cometieron en consultorios dentales en la ciudad.

De igual manera, anunció que dentro de poco se llevará a cabo la cuarta audiencia concentrada, en la que se resolverá la situación jurídica de decenas de imputados, a quienes se les concede la suspensión condicional del proceso, por ser primo delincuentes y el delito no lo cometieron con violencia, de esta manera, se desahogan causas penales vigentes.

También, destacó los operativos semanales para disuasión del delito, que se hacen en coordinación con diversas corporaciones policiales.