Obed Vargas debuta con el Atlético en goleada ante el Betis de Fidalgo

El debut del mexicano Obed Vargas con el Atlético de Madrid ha sido más apresurado de lo que se esperaba. El joven mediocampista disputó sus primeros minutos con el equipo colchonero en la victoria 5-0 ante el Betis, en un duelo donde también hizo su presentación Álvaro Fidalgo, de origen español y quien está en un proceso para representar a México en las canchas, con el club andaluz.

Apenas el miércoles Obed Vargas daba sus primeras palabras al ser anunciado como refuerzo del Atlético de Madrid y un día después ya debía demostrar ese buen ánimo y capacidad en la cancha.

El mediocampista de 20 años representa un camino atípico en el desarrollo de los mexicanos, pues comenzó su carrera como profesional en las filas del Seattle Sounders para después saltar a Europa.

Ahora enfrentó su primer reto con los colchoneros al entrar de cambio al minuto 79 por Ademola Lookman. La presentación del mediocampista con el Atlético de Madrid fue muy estratégica por parte del técnico Diego Simeone, pues para cuando ingresó el mexicano, ya tenían asegurado el triunfo por al menos cuatro goles.

En contraste, Álvaro Fidalgo, quien dejó de manera sorpresiva al América, también hizo su debut con el escudo del Betis al ingresar de cambio al minuto 45 tras la salida de Nelson Deossa. Sin embargo, sufrió la derrota.

Fidalgo se naturalizó mexicano en diciembre de 2024 y jugó casi cinco años en las canchas de la Liga Mx. No obstante, se encuentra en un proceso ante la FIFA para poder ser parte del Tricolor rumbo al Mundial 2026.