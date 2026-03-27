Nuevos ejemplares de la DSPM; uno va para la detección de fentanilo y otro ‘Operación Mochila’

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que hay fecha tentativa para que el 7 de abirl se haga entrega formal de los diez nuevos ejemplares para el Grupo K9. Estos en sustitución de algunos que ya se jubilaron o por muerte, como el ocurrido en febrero tras la pérdida de ‘Vico’.

Salas González, expresó vía telefónica que los diez ejemplares ya están en adaptación con sus cuidadores, es decir, ya comenzaron a integrarlos con las familias de los policías que los traerán con ellos para el trabajo de seguridad.

De los diez ejemplares que están por darse a conocer a la ciudadanía, uno de ellos llega con la especialidad de detección de fentanilo, aunque no haya datos de esa droga decomisada en la capital. Otro más, que es un Golden Retriver, va para la seguridad en escuelas, sobre todo cuando se autorizan las ‘operación mochila’. El resto serán para la seguridad y resguardo.

La información que compartió el director de la DSPM, quedó relacionada con la reciente pérdida de ‘Vico’, asunto que permanece en manos de la justicia. Por lo tanto, el funcionario capitalino, aseveró que la presentación será en evento público en presencia del alcalde Marco Bonilla.