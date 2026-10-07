Nueva ley catastral de Morena es un ataque silencioso a la propiedad privada, advierte Rocío González

La diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN y presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Carmen Rocío González, advirtió que, con la nueva ley catastral, impulsada por el Ejecutivo Federal y aprobada por Morena y sus aliados PVEM y PT, se ataca de forma silenciosa la propiedad privada y va en contra de los esfuerzos de millones de familias que han forjado un patrimonio.

Al hacer uso de la tribuna para fijar el voto en contra de la bancada de Acción Nacional, la diputada manifestó su preocupación por la seguridad de la información patrimonial de millones de mexicanas y mexicanos.

“Estamos hablando de conectar catastros y registros y de intercambiar información inmobiliaria en plataformas nacionales. Sin embargo, aunque se habla de protección, integridad y trazabilidad de los datos, no desarrolla en la propia ley los mecanismos concretos para garantizar dicha seguridad”.

En tal sentido, agregó, no podemos entregar un cheque en blanco en una materia tan delicada. Estamos hablando del patrimonio de las familias mexicanas. Y tampoco debemos aprobar primero para preguntar después.

Asimismo, la diputada Rocío González explicó que esta ley, que aún será discutida en el Senado de la República, obliga a los congresos locales a realizar adecuaciones y a prever recursos para su implementación; pero, al mismo tiempo, establece que no habrá recursos federales adicionales para cumplir con estas nuevas obligaciones.

“Todos sabemos que existen ayuntamientos que ni siquiera cuentan con la infraestructura mínima necesaria para cumplir lo que esta ley pretende exigirles. Y, como se plantea, se advierte que vendrá un ‘predialazo’ para poder cumplir con lo que marca”, dijo.

La legisladora explicó que esta nueva ley pretende crear plataformas nacionales, bajo un esquema en el que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones las administraría, junto con estándares que deberán adoptar las autoridades estatales y municipales, “lo que representa una invasión a las atribuciones del federalismo”.

En tribuna, aclaró que Acción Nacional no está en contra de la modernización. “Decimos sí a la interoperabilidad, a mejores catastros, pero no a costa del federalismo ni de la autonomía municipal”. Tampoco, dijo, imponiendo obligaciones sin presupuesto y no centralizando información sin garantías suficientes.

“México necesita municipios fuertes, no municipios subordinados o arrodillados al gobierno centralista de Morena”, refirió.