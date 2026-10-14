No tienen la mayoría calificada para aprobar Fiscalía autónoma, si la tuvieran, ya hubieran votado dictamen en el Pleno: GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que la bancada del PAN y sus aliados aún no tienen la mayoría calificada para aprobar la autonomía de la Fiscalía, pues si la tuvieran, ya hubieran subido el dictamen al Pleno para votarlo.

“¿Por qué no ha salido a Pleno? El dictamen está listo. Recuerden que la Comisión de Gobernación lo votó por mayoría a favor. Si no mal recuerdo, sólo la diputada Jael y su servidor lo votamos en contra. Hubo dos ausencias, la del diputado Octavio Borunda y la de la diputada América Aguilar. Y hubo cinco votos a favor. ¿Qué quiere decir eso? Que el dictamen está listo”, enfatizó Estrada Sotelo.

“Yo lo veo como una pistolita de esas de revólver con un gatillo, así esperando a que lo suban en cualquier momento al Pleno y que están esperando la oportunidad donde puedan tener o 22 votos o las ausencias suficientes para que con menos de 22 se apruebe, la verdad es que no lo puedo ver de otra forma. Sino, cuál razón existe para que el dictamen esté ahí listo. Si me dicen que si considero que van a tener los 22 votos, no lo creo, no creo que tengan los 22 votos. Si los tuvieran, desde cuánto hace que ese dictamen estuviese votado”, explicó el coordinador parlamentario.

Cuauhtémoc Estrada añadió que “afortunadamente ha habido diputadas y diputados de otras fracciones parlamentarias que han puesto determinadas objeciones al dictamen y es natural, miren cómo propone el dictamen el nombramiento al Fiscal, que la gobernadora nos mande una terna y que de esos tres, el Congreso, con las dos terceras partes de los presentes”.