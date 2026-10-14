No me voy a sujetar a lo que él diga y lo seguiré manifestando: Joss Vega vuelve a llamar “narcocoordinador” a Cruz

Ante la confirmación por parte del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, de que interpondrá una denuncia en su contra por calificarlo como “narcocoordinador”, la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, reiteró que ella lo seguirá llamando así, pues no se va “a sujetar a lo que él diga”.

“Decirle a esta persona que a mí no me puede reconvenir, yo estoy hablando como un ente público, él también como un ente público, yo no me voy a sujetar solamente a lo que diga esta persona”, respondió Joss Vega.

“Evidentemente yo puedo hacer mis manifestaciones porque es del interés público y creo que la gente, las y los chihuahuenses merecen saber todo acerca de alguna persona y más si esa persona está contendiendo por algo tan importante como en su momento será la gubernatura de nuestro estado, y entonces se tiene que hablar de todo alrededor de esta persona”, agregó la legisladora panista.

La presidenta del Poder Legislativo explicó que “no hay algún tipo de conflicto personal, si él ya lo hizo, el mismo derecho que tendré yo en su momento de también hacer mi intervención, de hecho tendré yo, en su momento, de también hacer mi defensa o mi declaración. Yo no he sido notificada de absolutamente nada”.