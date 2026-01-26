No le apuesta alcalde Bonilla a municipalizar el transporte público por falta de recursos

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, dijo no apostarle a la municipalización del transporte público en la capital, dado a que aquí, no se cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo.

“No tenemos el presupuesto necesario para la administración del transporte en la ciudad, es un tema que desde que yo recuerdo, ha administrado Gobierno del Estado y si no se cuenta con los recursos suficientes para sustentarlo, entonces es una irresponsabilidad hacerlo”.

Bonilla Mendoza dijo que hasta que no se cuente con la infraestructura, capacitación y el recurso, entonces no podría hablarse de una municipalización del transporte en la capital.

Al mandatario capitalino se le cuestionó ¿Cuándo se le vería abordar el transporte público?, respondió que Marco Bonilla no nació en carro por lo que fue usuario del transporte público desde que estaba en 1ero de secundaria, toda la preparatoria y como universitario de la UACH, donde tenía que pedir permiso al profesor salir poco antes para alcanzar camión.

Gesto de solidaridad

En este caso, el presidente de la capital aseveró que con todo gusto se subiría nuevamente a un urbano, pero realmente cree que el gesto de solidaridad es diagnosticar el problema del transporte, donde el Municipio ya lo hizo con el Plan de Movilidad Urbana y Sustentable de Chihuahua, este plan que fue entregado al Estado con estrategias claras a corto y largo plazo.

Finalmente dijo que, en el tema de transporte, estará muy pendiente de colaborar con el Estado como siempre para ir mejorando este servicio.