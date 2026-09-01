“No hay nada bueno que el narcogobierno pueda informarle el pueblo de México”: Medina por informe de Sheinbaum

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, se posicionó respecto a la presentación del informe del gobierno federal encabezado por Morena, y aseguró que no hay nada bueno que “el narcogobierno” pueda informarle al pueblo de México.

El priista señaló que los gobiernos de Morena se han caracterizado por permitir el avance del crimen organizado y una cadena de omisiones decididas para entregar territorios a quienes siembran el terror entre los mexicanos.

Lamentó que la Presidenta Sheinbaum diera continuidad a la política pro criminales que inició López Obrador, aun cuando existía esperanza de que hubiera un cambio en cuanto a la forma de gobernar.

Recordó que en lo que va del sexenio suman ya casi 41 mil homicidios dolosos en el país, la mayoría, perpetrados por el crimen organizado.

Por otro lado, Medina reprochó la conducta de complicidad mostrada por el gobierno morenista, misma que, dijo, cobra mayor visibilidad en casos públicos como la impunidad con la que se ha tratado a personajes fuertemente señalados por supuestos vínculos con el crimen organizado, como son los casos de Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, entre una larga lista de políticos escudados bajo las siglas de Morena.

El coordinador legislativo calificó como inadmisible el hecho de que, el gobierno federal dedique mas esfuerzos a defender a políticos corruptos, que a fortalecer las relaciones del país con la comunidad internacional, lo que ha debilitado notoriamente la posición de México en el mundo.

“Debilitan al país afuera como adentro, pues mantienen al sistema de salud pública en los niveles más precarios de la historia, abandonaron la infraestructura carretera, el país vive uno de los momentos de mayor rezago educativo y padecemos el quiebre de las instituciones que dan soporte a la nación y la democracia. Eso es el informe que Morena se ha reservado e intentan ocultar con autoadulación”, finalizó.