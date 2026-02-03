No fue error de MP; señala Fiscal Zona Centro por liberación de sicario

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes señaló que el Ministerio Público (MP) hizo su debido trabajo en el caso del hombre señalado de sicario y ex policía que fue dado en libertad por parte de una jueza, asegura que respetan los argumentos pero seguirán con el proceso de apelación.

Se trata del caso de “La Rata” Jorge Raúl A.E. que fue liberado por la juez Abril Melissa Alatorre Guerrero, hasta el momento la jueza ha dado a conocer que fue por la mala integración del MP.

“Me parece que la autonomía judicial no puede estar peleada con las necesidades de la sociedad en los casos concretos puede haber criterios diferentes pero se tienen que armonizar para dar justicia”, comentó.

Asegura que pocos asuntos se vuelven tan controversiales en materia de justicia penal como este, por lo cual destaca que hay una coordinación con la policía municipal y la Fiscalía General del Estado, en este caso asegura que se tienen 3 causas penales en contra de “la Rata”.

La detención exede a lo que debería de ser normal o correcto con un tiempo de 3 horas, por lo cual hay criterios de que este exceso de detención no se considera ilegal y la juez le da la libertad, se fijó una audiencia el 10 de febrero en la que se dará el seguimiento.

Habra conversatorios con el Poder Judicial para afinar criterios por el tema, asimismo vuelve a señalar que siguen el proceso judicial y la búsqueda del hombre.