“No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, responde exembajador de EEUU a Sheinbaum

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, respondió este miércoles a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el martes puso en duda la legalidad de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada al señalar la presunta participación de Estados Unidos en el operativo.

El diplomático escribió en su cuenta de X donde afirmó que tanto el el fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, en nuestras declaraciones públicas y el 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán, que no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly: Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

“La verdad es la verdad”, dijo el exfuncionario de la administración de Biden, al reiterar que aborda ese episodio en su libro, Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en un capítulo titulado The Door Closes.

El exfuncionario dijo que en la publicación aborda la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que enfrente los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica.

Claudia Sheinbaum ha puesto en duda la información que compartió con México por esta detención, cuando negó la participación de alguna agencia estadounidense en la detención de “El Mayo” Zambada, quien llegó a Estados Unidos a bordo de una avión junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

“¿Quién miente?, ¿quién mintió, el embajador Ken Salazar?, primero, el haber mentido como embajador y segundo de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo.

De acuerdo con una cronología de hechos presentada por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ken Salazar negó en agosto de 2024 la participación de alguna agencia de Estados Unidos en esta detención.

Durante esa fecha Rosa Isela Rodríguez era la secretaria de Seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta hizo referencia al libro de Ken Salazar que será próximamente publicado en el que aborda el caso de “El Mayo” y señala que López Obrador tendría temor sobre las declaraciones del narcotraficante pueda ofrecer al gobierno.

En caso de que se confirme que Ken Salazar “mintió” a gobierno mexicano, Sheinbaum indicó que su administración analizará si se emprenden procesos en donde se acuse la intervención de Estados Unidos.