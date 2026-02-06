“No debe confundir valentía con bravuconería; la invito a debatir con Daniela”: Coordinador del GPPAN a dirigente estatal de Morena

Después de que la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, afirmara que su homóloga de PAN, Daniela Álvarez, ha actuado de manera bravucona al denostar a los aspirantes morenistas a la gubernatura, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, la invitó a debatir con Álvarez Hernández y aseguró que no debe confundir valentía con bravuconería.

“Ella no conoce a Daniela Álvarez, Daniela Álvarez no es ninguna bravucona, tiene carácter, es una mujer de carácter, es una mujer chihuahuense y es una mujer que está defendiendo Ciudad Juárez, está defendiendo a los chihuahuenses y por supuesto que no acepto el calificativo. Yo diría a la presidenta de Morena que debata con Daniela, Daniela es una mujer respetuosa, es una dama, y la bravuconería no la debe confundir con valentía”, resaltó Chávez Madrid.

El líder de la bancada de Acción Nacional en el Legislativo de Chihuahua explicó que “entendemos que a ella (Briguite Granados) le mandan indicaciones y le mandan qué decir desde el centro del país. La gran diferencia, compañeros, entre este proceso que viene el 2027 de lo que está pasando en Morena, es que en Morena no van a decidir aquí, van a decidir desde la Ciudad de México estos personajes nefastos”.

“Y le vuelvo a decir a los de Morena que Chihuahua no es moneda de cambio, ni es consuelo de cadáveres políticos en el Senado. Yo le hablo a los chihuahuenses de bien, que no nos quieran imponer una especie de Peña Nietito con la senadora del marketing (Andrea Chávez) porque sólo sale a hacer TikToks, pero no sale a hablar de los grandes temas de Chihuahua. Si pretende, si quiere presentarse a una elección, creo que es responsabilidad de todo político asumir posturas en los grandes temas que le duelen al estado de Chihuahua. Y el alcalde Cruz Pérez Cuellar, no puede ni tapar un bache en 72 horas. Yo reto al alcalde Pérez Cuellar a que deje la pirotecnia política”, enfatizó el diputado Alfredo Chávez.