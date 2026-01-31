Niño cae en alcantarilla en avenida San Felipe; resulta ileso

La tarde de este sábado se registró un incidente en el que un niño cayó en una alcantarilla que protege un registro de agua, ubicada al exterior de varios negocios sobre la avenida San Felipe, casi cruce con Trasviña y Retes.

De acuerdo con los reportes, uno de los pies del menor quedó atrapado, lo que generó una movilización por parte de elementos de la Policía Municipal del Distrito Diana, quienes acudieron de inmediato al lugar y lograron liberar al menor en pocos minutos.

Afortunadamente, el niño no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Autoridades exhortaron a extremar precauciones en la zona, debido al riesgo que representan este tipo de registros sin la debida protección.