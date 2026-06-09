Niega coordinador del GPMorena en el Senado que EU le haya revocado visa a Adán Augusto

Al salir en defensa de Adán Augusto López Hernández frente a las versiones sobre una presunta revocación de su visa estadunidense, Ignacio Mier, coordinador de Morena dijo que no permitirá que la Cámara Alta se convierta en un “paredón político” para juzgar a alguno de sus integrantes sin pruebas.

➡️Informa el coordinador de Morena Ignacio Mier, que el senador Adán Augusto López tuvo una intervención quirúrgica de los ojos, pero que el día de hoy estuvo en el Senado… pic.twitter.com/jqWWYbJSWz — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) June 9, 2026

En rueda de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que, aunque cualquier persona que incurra en actividades ilícitas debe responder ante la ley, no se puede condenar públicamente a un senador únicamente con base en rumores o filtraciones.

“Y si hay alguien que está involucrado en una actividad ilícita, trátese de lo que se trate, que se aplique la ley; pero si no hay pruebas, tampoco vamos a convertir acá en paredón político a ninguno de los integrantes del Senado”, señaló.

Consideró que la obligación de los órganos de gobierno del Senado es garantizar el respeto a los derechos constitucionales de todos los legisladores, sin importar su filiación política, así como preservar la presunción de inocencia y el debido proceso.

En ese sentido, aseguró que las versiones que circulan sobre Adán Augusto López Hernández carecen de sustento judicial y forman parte de una estrategia de carácter político.

“Hasta ahora ha formado parte de trascendidos que apuntan más a una narrativa política que a una narrativa judicial, toda vez que no se ha presentado ninguna prueba”, afirmó.

Mencionó que México debe defender no sólo su soberanía territorial, sino también una “soberanía en la narrativa”, para evitar que especulaciones o versiones sin respaldo jurídico condicionen el debate público.

Recordó que desde principios de abril se ha hablado de investigaciones impulsadas por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con diversas figuras públicas mexicanas; sin embargo, aseguró que hasta el momento no existe una sola prueba presentada oficialmente que confirme esas acusaciones.

Sin embargo, insistió en que mientras no haya elementos jurídicos, las versiones seguirán siendo simples especulaciones.

Afirmó que el Senado no ha recibido ninguna notificación oficial sobre una eventual cancelación de visas a legisladores mexicanos y comentó que, en los casos que conoce, ese tipo de medidas se comunican directamente a los particulares por las autoridades estadunidenses.

Incluso reveló que Adán Augusto realizó recientemente un viaje sin enfrentar problemas migratorios y aseguró que momentos antes había conversado con él, encontrándolo de buen ánimo tras una intervención médica reciente.

También hizo un recuento de la evolución de la relación entre México y Estados Unidos para sostener que las prioridades de la narrativa estadunidense han cambiado conforme a sus intereses políticos, pasando de la seguridad al comercio, la migración y nuevamente al combate al narcotráfico.

Aunque reconoció que existe un problema binacional en materia de seguridad y consumo de drogas, consideró que el manejo mediático de estos temas no puede sustituir el trabajo de las autoridades ni servir para condenar anticipadamente a personas sin evidencia.

Reiteró que respeta la amistad y la legalidad por igual, pero dejó claro que Morena y el Senado defenderán el debido proceso y la presunción de inocencia frente a cualquier intento de utilizar acusaciones sin sustento como instrumento de desgaste político.