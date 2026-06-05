Nada para nadie… aún-Entre elecciones y “terremotos”-Recorrido tricolor-Adelitas, mensaje a Maru

Nada para nadie, todavía. La guerra que lanzaron Morena y la 4T en contra de la gobernadora Maru Campos desde a mediados de abril, significó para el panismo local una modificación en el calendario de las mesas y foros que realizarían para determinar la manera en que elegirían a sus candidatos, especialmente para la gubernatura y las principales alcaldías, tales como Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, lo que obligó que los tiempos tuvieran que ser reconfigurados, pues primero lo primero, y lo primero era estar unidos y sumar esfuerzos en la defensa de la Gobernadora. Así que entre que junio será prácticamente futbolero, aunado a que los azules que encabeza Daniela Álvarez no deben bajar la guardia ante la estrategia morenista de continuar con el golpeteo en contra de la jefa del Ejecutivo, a pesar de que ellos traen arrastrando acusaciones mucho más fuertes, como la presunta colusión con el crimen organizado y el retiro de visas por parte de las autoridades estadounidenses, la grilla tendrá que esperar para los panistas, así que este mes será para reconfigurarse y lo más probable es que el mes entrante, es cuando el Sistema PAN determine los pasos que deberán seguir los suspirantes.

Por lo pronto, este fin de semana será determinante para el panismo a nivel nacional y local, pues el domingo es la jornada electoral en Coahuila, en donde los vecinos saldrán a las urnas para elegir diputados locales, 16 por mayoría relativa y nueve por la vía plurinominal, razón por la que la cúpula azul que dirige Jorge Romero, centrará sus baterías en tierras coahuilenses, aunado a que este sábado, la dirigencia estatal y también la municipal, participarán en el llamado “terremoto nacional”, que no es otra cosa que la salida a las calles por parte de los militantes y simpatizantes del PAN en todo el país, por lo que respecta a Chihuahua capital, el punto de encuentro será el cruce de las avenidas Tecnológico y Juan Escutia.

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Si de salir a las calles se trata, quienes esta semana hicieron lo propio son los priistas que presiden el Comité Directivo Estatal y la dirigencia municipal en la capital, Alex Domínguez y Pedro Beristáin, los cuales, acompañados de la secretaria General del CDE, Janeth Montes, el exdiputado Pancho Salcido y la regidora Rosy Carmona, recorrieron las calles de la colonia Villa Nueva, en donde tocaron puertas y recorrieron casa por casa, y aunque lejos quedó aquel PRI de antaño que movilizaba multitudes, lo cierto es que no hay peor lucha que la que no se hace, y en la familia tricolor de Chihuahua han entendido la importancia de resucitar las visitas al territorio, a las colonias, con la gente.

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Después de ser noticia nacional al confirmar que las autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron su visa, ayer la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, lanzó un mensaje a través de sus redes sociales. Ahí, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal morenista aseguró que “son tiempos de definiciones”, y que “mientras algunos apuestan por la desinformación y el golpeteo”, ella sigue trabajando, aunado a que afirmó que lo hace “con convicción y sin miedo”. Mensaje que apareció después de que ayer en la mañana, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, revelara más detalles de cómo le cancelaron la visa a su homóloga de Morena: cómo el hecho de que estuvo retenida un par de horas y que fueron ciudadanos que atestiguaron la situación ahí en el Puente Santa Fe, quienes le informaron al respecto.

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Casi una semana después del evento de apoyo a la gobernadora Maru Campos en el Centro de Convenciones, ayer la asociación civil de las Adelitas, mujeres del campo que se han caracterizado por la defensa del agua y la lucha agrícola en municipios de la región centro-sur, enviaron un mensaje de respaldo a la Gobernadora a través de página oficial en redes sociales. Las Adelitas le recordaron a la Góber que “el sector agropecuario no se raja, siempre con y por Chihuahua”, además de refrendarle su apoyo, mismo que ha sido una constante desde que Maru contendió por la gubernatura del estado en el 2021.

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Los que hoy tendrán sesión son los integrantes del Comité del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el delegado Julio Mercado Castruita y representantes empresariales, pondrán en la mesa y analizarán la renovación del Hospital del IMSS en la ciudad de Cuauhtémoc, al menos esa será la propuesta de los empresarios que forman parte de este Comité y quienes han logrado una buena dinámica de trabajo con el nuevo titular, el cual asumió como tal a mediados del mes de abril, además de que los empresarios tampoco quitan el dedo del renglón respecto a la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Chihuahua capital.