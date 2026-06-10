Municipales sorprenden a cinco desmantelando techo de lámina en la 11 de Febrero

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 10 de junio de 2026.- Policías municipales detuvieron la tarde del martes a cinco personas que presuntamente se encontraban desprendiendo el techo de lámina en un inmueble ubicado en la colonia 11 de Febrero, mismos que fueron descubiertos por el propietario quien efectuó de inmediato el reporte a la línea de emergencias 9-1-1 pidiendo la intervención de la DSPM.

Al llegar, los municipales encontraron al interior de la propiedad ubicada en la calle Privada de Ensenada y 35, a cuatro hombres y una mujer que fueron señalados por el dueño del local, quien mostró un equipo de corte a base de gas, con el cual estaban trozando el metal y desprendieron el portón para ingresar.

Los policías hicieron la detención de Stephanie A. G., de 24 años; Luis V. F., de 35; Jorge R. R., de 37; Eduardo G. CH., de 37 y Omar Octavio A., de 47, igualmente se les aseguró un tanque de oxígeno comprimido con válvula, un tanque de gas color blanco, de 30 kilos, una manguera para soplete así como una Ford Explorer negra con un remolque y un Chevrolet Aveo modelo 2014.

Una vez cubierto el registro de datos en la comandancia Sur, los elementos trasladaron a los detenidos a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los vehículos se depositaron en patios del C-7.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.