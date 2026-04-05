Municipales inhiben probables acciones de narcomenudeo al detener a joven con 15 porciones de supuesto cristal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 5 de abril de 2026.

Posibles acciones de narcomenudeo fueron inhibidas por policías municipales de la Subdirección Táctica al asegurar a un ciudadano en poder de 15 porciones de supuesto cristal en calles de la colonia 20 Aniversario, durante un patrullaje realizado la noche del sábado.

Los agentes patrullaban la zona norte como parte del refuerzo a la vigilancia por Semana Santa y al pasar por la calle Miguel Sigala, observaron a una persona de sexo masculino al momento de depositar unos paquetitos sobre la llanta de un camion, ante lo cual procedieron a hacer una revisión y al constatar que se trataba de 15 envoltorios de aparente cristal, le dieron alcance para hacer la detención.

El probable responsable fue identificado como Brayan Alberto A. S., de 27 años y al momento de la detención se le aseguró un teléfono celular y una cantidad de dinero en efectivo.

En ese sentido, el detenido y la evidencia fueron presentados en la comandancia Norte, de donde se ordenó la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.