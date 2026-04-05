Municipales detienen en Villa Juárez a conductor de moto con aparente cristal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 5 de abril.de 2026.- Durante un recorrido por calles de la colonia Villa Juárez, policías municipales detuvieron la noche del sábado al conductor de una motocicleta luego de localizarle una porción de una sustancia de características similares a la droga conocida como cristal.

El hombre identificado como Cristopher Francisco P. R., de 31 años fue interceptado en las calles López Mateos y 18 del citado sector conduciendo en forma insegura una motocicleta Honda de color rojo, ante lo cual los agentes procedieron a llamarle la atención y al momento de revisarlo le encontraron un envoltorio con una porción aparentemente de la droga conocida como cristal.

El detenido fue trasladado a la comandancia Sur para efectuar su registro y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento a su situacion legal, mientras que la motocicleta se resguardó en los patios del C7.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.