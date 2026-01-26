Aseguran a sujeto con motocicleta robada tras persecución en El Porvenir

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 26 de enero de 2026.- Un hombre que conducía una motocicleta sin placas y con reporte de robo provocó una riesgosa persecucion al norte de la ciudad por tratar de escapar de la Policía Municipal en calles de la colonia El Porvenir, sin lograrlo.

Fue un ciudadano que circulaba en su automóvil por las calles Arroyo Hondo y avenida De las Industrias el que alertó a los agentes sobre el conductor de una motocicleta Vento Ryder de color amarillo y negro que trataba de agredirlo y golpeaba el espejo de su auto, mismo que al momento de pedirle se detuviera, aceleró y se internó a la colonia ya mencionada.

Luego de varias cuadras, los elementos le dieron alcance a quien dijo llamarse Juan Miguel N. R. de 36 años de edad, y al momento de revisar los números de serie de la motocicleta, conforme al protocolo actual para constatar que no cuenten con irregularidades, se detectó que tenía reporte de robo del día 21 del presente, ante lo cual fue notificado que se le detendría por el probable delito de posesión de vehículo con reporte de robo y se le pondría a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación legal, mientras la moto quedó bajo resguatdo en los patios del C-7 estatal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.