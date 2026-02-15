Municipales aseguran a dos por probable intento de robo en vivienda de Jardines de Oriente

Dos hombres acusados de ingresar a un domicilio ajeno en la colonia Jardines de Oriente y ocasionar algunos daños en rejas y chapas, fueron detenidos por policías municipales y trasladados a la Fiscalía General del Estado.

Al parecer se trató de un intento de robo a casa habitación en el domicilio de la calle Parque Monforte, por parte de Carlos V. H., de 35 años de edad y Sergio Iván Ch. S., de 48, quienes para ingresar dañaron cerradura de las puertas del barandal y de servicio, así como la reja de una ventana.

Fue la víctima del supuesto intento de robo quien al escuchar ruidos al exterior de su casa marcó de inmediato al 9-1-1 solicitando la presencia de la Policía Municipal, cuyos agentes hicieron la detención para trasladarlos a la comandancia Sur y ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.