“Yo maté a mi padrastro, ella mató a mi mamá”; hermanastros eran pareja y asesinaron a sus padres

“Yo maté a mi padrastro pero ella mató a mi mamá”. Es una de las tantas frases que se desprenden del relato publicado en las últimas horas por el periódico argentino Clarín. El medio desmenuza toda la trama de un doble y cruel crimen, presuntamente perpetrado por una pareja no convencional bajo ningún punto de vista.

Se trata de Leandro Acosta y Karen Klein. Los hermanastros, que además tenían una vida como pareja, están siendo acusados de asesinar a sus padres Ricardo Klein y Miryam Kowalczuk, en septiembre del 2015 en Pilar, zona norte del gran Buenos Aires.

“No estoy loco”, revelaba Acosta, en una carta que escribió a Karen desde la cárcel.

“Karen, el monstruo ya no vive más, está acá conmigo. Ahora estoy en paz, un poco enfermo, aquí me dan remedios que son pastillas y nadie me dice discapacitado de mierda como me trataban en mi casa. Acá nadie me violó”, le decía en el escrito.

En San Isidro, se ventila el juicio en su contra con todos los antecedentes que dejan en claro la magnitud del problema en la casa donde ocurrió la tragedia.

El ingrediente nuevo en este caso, es la detención preventiva de Karen, quien ya había estado arrestada pero fue puesta en libertad por falta de pruebas en su contra.

En tanto, 5 testigos desfilarán por el estrado en las próximas horas para determinar el grado de participación de esta pareja en los hechos.

Los cuerpos de los esposos fueron encontrados al interior de la vivienda, tras un allanamiento. Habían recibido una denuncia por la desaparicion de la pareja.

El juicio continúa y la opinión pública argentina está a la expectativa de su desenlace.

Por: El Guardián /Argentina