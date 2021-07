“Yo estaba un poco preparada”: el desgarrador comentario de una niña de ocho años tras un tiroteo en Washington

El tiroteo que tuvo lugar a las afueras del estadio de los Nationals de Washington (EE.UU.), mientras el equipo capitalino de béisbol jugaba un partido este sábado, no fue una sorpresa para Faris Nunn, una niña de ocho años que ya antes había presenciado un hecho similar.

“Fue mi segundo tiroteo. Así que yo estaba un poco preparada… porque siempre estoy esperando que suceda algo”, le confesó la pequeña, quien asistía al juego junto con su hermano y sus padres, a la periodista Jess Arnold, de WUSA9.

Sober reminder of what far too many kids in DC face daily.

When I asked this 8 y/o girl – who was w/ her family at last night's game – how she felt when they heard shots, she said, "It was my second shooting, so I was kind of prepared."

This should not be normal. @wusa9 #Nats pic.twitter.com/H8Pqn8iF46

— Jess Arnold (@JessArnoldTV) July 18, 2021