Yate Lamborghini se hunde en Miami con 32 personas a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, en inglés) y la policía de Florida investigan el hundimiento la víspera de un yate cerca de Miami Beach del que fueron rescatadas treinta y dos personas, sin que se reportaran heridos.

Las autoridades recibieron un llamado de emergencia cerca de las cinco de la tarde del sábado que reportaba el naufragio de una embarcación de 19 metros que navegaba cerca de Flagler Island en las concurridas aguas de Miami Beach con 32 personas a bordo.

Las patrullas marítimas de la Policía de Miami Beach respondieron al llamado de emergencia pero tuvieron que solicitar apoyo debido a la cantidad de personas que viajaban en el yate de lujo.

#Breaking #SAR 🛟 A @USCG Sta #MiamiBeach crew & partner agencies responded to a 63-ft vessel taking on water near Monument Island rescuing 32 people w/no injuries reported around 5 p.m., Sat. Commercial salvage is working to recover the vessel & isn't a hazard to navigation. pic.twitter.com/tCds8Kp0SU