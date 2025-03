Wall Street se desploma; mercados mexicanos ganan en primer trimestre de 2025

Ciudad de México. La guerra arancelaria que está detonando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y que podrían provocar un efecto dominó por el desplome de la principal economía del mundo, puso en modo de alerta a los inversionistas mundiales durante casi todo el primer cuarto de 2025.

Arrastrado por las tecnológicas, el Nasdaq se desplomó 10.41 por ciento en el primer trimestre del año, su peor trimestre respecto al resto de las Bolsas en 23 años; en tanto, el S&P 500 retrocedió 4.58 por ciento. Ambos índices registraron su peor trimestre desde el 2022; mientras que el Dow Jones restó 1.27 por ciento.

Wall Street arrancó la última sesión de marzo en terreno negativo, pero logró salvar una mala jornada para el resto de las demás bolsas mundiales, en medio de la promesa de Trump de que al principio será difícil la imposición de aranceles al mundo, pero la economía estadunidense resurgirá.

En vísperas del “Día de la Liberación”, un momento en el que Donald Trump planea implementar un conjunto de aranceles que promete liberarán a Estados Unidos de productos extranjeros, que sucederá este 2 de abril con los aranceles y todo lo que pueda venir después, los inversionistas aumentaron su aversión al riesgo, donde los más perjudicados fueron los títulos de las tecnológicas, pese a que los líderes de esta industria están al lado del mandatario estadunidense.

Activos mexicanos al alza

Con cinco sesiones consecutivas a la baja, el peso mexicano concluyó el primer trimestre en 20.4604 pesos por dólar spot. Pese a la volatilidad y la aversión al riesgo, la moneda nacional ganó 2 por ciento frente al dólar en el primer cuarto del año, en cuyo periodo alcanzó un máximo de 21.29 por dólar y un mínimo de 19.84 por dólar en el mercado al mayoreo.

Pese al impacto negativo de la imposición de aranceles de Estados Unidos en la economía mexicana, el promedio de la volatilidad histórica anualizada del tipo de cambio peso-dólar en lo que va de 2025 es del 11.1 por ciento, que es un nivel similar al promedio que se observó el año pasado, con las elecciones de México, Estados Unidos y reformas en el país, estimó Janneth Quiroz, directora de análisis en Monex.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a pesar de los importantes vaivenes del mercado accionario nacional, presentó una ganancia nominal de 6 por ciento en el primer trimestre de 2025.

De acuerdo con analistas económicos, la resiliencia de los mercados mexicanos se debe a que en el fondo prevén que las amenazas de Trump sobre aranceles no se ejecutarán en México.

Si bien, mantienen la incertidumbre porque no se sabe con certeza cuál será la decisión del habitante de la Casa Blanca, el comportamiento del peso mexicano, que no se fue a 22 o 23 pesos por dólar, como se estimaba a la hora de anunciar o imponer aranceles, y de la BMV, que se desligó de las caídas de Wall Street, principalmente porque el mercado mexicano no tiene componentes tecnológicos, muestran que los operadores creen que en México no serán tan drásticas las acciones comerciales.

El brillo de la aversión

El oro brilló en enero-marzo de 2025. El pesimismo llevó a los inversionistas a la búsqueda de refugios seguros, y el precio del oro marcó máximos históricos, al superar por primera vez en su historia los 3 mil 100 dólares por onza troy.

El metal amarillo concluyó marzo en 3 mil 157.45 dólares la onza, lo que representó un rendimiento de 19 por ciento en el primer trimestre de 2025.

En paralelo, las tasas de interés de la deuda a largo plazo bajan (consecuencia de la subida de precio, que se mueve a la inversa): el bono estadunidense a 10 años se ubicó en 4.205 por ciento.

Los precios del petróleo terminaron al alza el lunes impulsados por la amenaza de Washington de elevar los aranceles a los países que compren producción rusa, a falta de un acuerdo sobre el alto el fuego en Ucrania.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo, en el último día de cotización, subió 1.51 por ciento, a 74.74 dólares. El barril del West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadunidense, para entrega en el mismo mes, avanzó 3.06 por ciento, a 71.48 dólares.

En el primer trimestre, las mezclas cerraron con un avance marginal. El Brent, con una ganancia de 0.066 por ciento; y el WTI avanzó 0.13 por ciento.