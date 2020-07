Vuelve emergencia por Covid-19 a Italia: comienzan a hospitalizar a pacientes graves

Vuelve la emergencia por el Covid-19 a Italia, advirtió el enfermero de un hospital en Cremona, y quien señala que han comenzado a hospitalizar otra vez pacientes graves del coronavirus.

Luca Alini estuvo dos semanas en primera línea en la lucha contra la enfermedad virus en Cremona, una pequeña ciudad de la región italiana de Lombardía que estuvo en el corazón del brote del virus.

De acuerdo con El Mundo, con base el el Corriere della Sera, ahora el enfermero ha escrito una publicación en Facebook que ya es viral y que alerta de que la batalla contra el coronavirus no ha terminado.

“Aquí vamos de nuevo”

Luca Alini. Enfermero en Cremona

El Covid-19 aún existe

La noche del 8 de julio, Luca publicó una selfie en Facebook y señala que si bien no es su costumbre hacerlo, ahora es necesario porque la imagen representa la emergencia que parece estar volviendo a Italia.

“No es una foto de marzo o abril”, señala el enfermero en su publicación. “Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave”, agrega.

El enfermero Luca Alini fue una de las cientos de miles de personas en Italia que resultaron contagiadas y advierte que el Covid-19 aún existe, pese a que los italianos ya piensan en otras cosas y no en un regreso de la enfermedad.

Un enfermero en Cremona advierte que han vuelto a hospitalizar a pacientes graves de coronavirus.

México.- Vuelve la emergencia por el Covid-19 a Italia, advirtió el enfermero de un hospital en Cremona, y quien señala que han comenzado a hospitalizar otra vez pacientes graves del coronavirus.

Puedes leer:

Donald Trump comisión de apoyo a hispanos

Después de la visita de AMLO, Trump firma orden ejecutiva de apoyo a hispanos

09-07-2020

Luca Alini estuvo dos semanas en primera línea en la lucha contra la enfermedad virus en Cremona, una pequeña ciudad de la región italiana de Lombardía que estuvo en el corazón del brote del virus.

De acuerdo con El Mundo, con base el el Corriere della Sera, ahora el enfermero ha escrito una publicación en Facebook que ya es viral y que alerta de que la batalla contra el coronavirus no ha terminado.

El Covid-19 aún existe

La noche del 8 de julio, Luca publicó una selfie en Facebook y señala que si bien no es su costumbre hacerlo, ahora es necesario porque la imagen representa la emergencia que parece estar volviendo a Italia.

“No es una foto de marzo o abril”, señala el enfermero en su publicación. “Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave”, agrega.

El enfermero Luca Alini fue una de las cientos de miles de personas en Italia que resultaron contagiadas y advierte que el Covid-19 aún existe, pese a que los italianos ya piensan en otras cosas y no en un regreso de la enfermedad.

En su reflexión en Facebook, cuestiona que hayan quienes no usan el cubrebocas en un desarrollo de la enfermedad en la que, dice, “continuamos haciendo lo que siempre hacemos, incluso si ahora ya no somos héroes o ángeles, ya no tenemos ningún título honorífico”.

El 30 de junio se dio el alta al último paciente de la primera ola de coronavirus en Cremona y aunque “han pasado 8 días, no somos libres del Covid-19, pero parece que no importa”, insiste Luca, mientras otros sanitarios de otras partes del país coinciden en “lo que vimos y experimentamos en ese período no puede explicarse con palabras. Sólo aquellos que estuvieron allí pueden entenderlo”.

Fuente: SDP