Violento tornado deja 6 muertos y 200 heridos en China

Al menos seis personas murieron y casi 200 resultaron heridas por el paso de un violento tornado en una ciudad de Kaiyuan, en el noreste de China.

Según han informado este jueves las autoridades locales, con vientos que llegaron a superar los 82 kilómetros por hora, el tornado alcanzó la tarde del miércoles a Kaiyuan, provincia de Liaoning, derribando árboles y postes eléctricos, quebrando las ventanas de los inmuebles y tumbando muros de ladrillo.

Durante ese tiempo, y acompañado de lluvias y granizo, el tornado causó daños en bloques de viviendas y fábricas, además de afectar al suministro eléctrico, que todavía no se ha restablecido de forma completa.

Más de 190 personas resultaron heridas y 43 de ellas fueron hospitalizadas, anunció la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad en la red social Weibo.

A rescue operation was still underway Thursday after a strong #tornado hit Kaiyuan in Northeast China’s Liaoning province Wednesday, leaving six people dead, 190 injured and 9,900 affected. pic.twitter.com/0NfBWxt7Bb

— China Daily (@ChinaDaily) July 4, 2019