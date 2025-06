Así fue el ataque de Irán a base de EE.UU. en Qatar

Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron un ataque con misiles contra la base aérea Al Udeid en Qatar como represalia por los bombardeos de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares del país persa.

“La base aérea Al Udeid en Qatar ha sido objeto de un fuerte y devastador ataque con misiles”, indicaron las Fuerzas Armadas un comunicado.

Chaos seen in Qatar as Iran unleashes a missile barrage on the country. pic.twitter.com/mwjJyCP8Ls