“Venezuela no quiere una guerra en el Caribe ni en Sudamérica” declara Maduro a Washington

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles que su país “no quiere una guerra en el Caribe ni en Sudamérica, sí a la paz”, en respuesta a lo que calificó como una escalada guerrerista de Estados Unidos en la región, durante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz transmitida por el medio Últimas Noticias.

El mandatario venezolano señaló que busca hacer llegar ese mensaje “al pueblo estadunidense”, con el propósito de desmontar la narrativa impulsada desde Washington contra la nación bolivariana.

Maduro calificó la política exterior de la Casa Blanca hacia Caracas como una expresión de supremacismo, al considerar que desconoce valores esenciales como el diálogo y la diversidad, y lo catalogó como una cobardía el llamado a la intervención militar o al bombardeo de la nación desde el exterior. “Si el imperio estadunidense, con su ideología supremacista y nazi, cree que nos va a uniformar con un solo pensamiento, está fuera de época, está demodé”, ironizó.

El jefe del Estado venezolano también condenó las operaciones encubiertas impulsadas por Washington para propiciar un “cambio de régimen” en el país, al tiempo que denunció los golpes de Estado promovidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en América Latina durante el siglo XX.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que el presidente Donald Trump reconociera haber autorizado a la CIA a realizar operaciones en territorio venezolano, bajo el argumento -sin pruebas- de que Caracas “liberó presos” hacia Estados Unidos y permite el tráfico de drogas a través del Caribe.

octubre 15, 2025 8:38 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua