Varios heridos tras la aproximación de dos cazas estadounidenses a un avión de pasajeros iraní que volaba sobre Siria

El acercamiento de dos “cazas hostiles” a un avión de pasajeros iraní que volaba este jueves, desde Teherán hasta Beirut, sobre el espacio aéreo de Siria ha provocado varios heridos, informan medios locales.

Tras el incidente, el piloto del vuelo 1152 de Mahan Air tuvo que cambiar rápidamente de altitud para evitar la colisión provocando lesiones a algunos ocupantes.

Poco después, el aviador comentó que el hecho fue provocado por dos aviones de combate estadounidenses y no un caza israelí como lo reportó inicialmente la agencia de noticias IRIB y otros medios.

Los informes de la prensa fueron negados por el Ejército de Israel.

El aviador aseguró que se contactó con los pilotos de los cazas para advertirles que mantuvieran una distancia segura, quienes por su parte se identificaron como pilotos del Ejército de EE.UU.

Tanto Washington como Tel Aviv han acusado varias veces a Mahan Air de transportar armas para las guerrillas vinculadas a Irán en Siria y en otros lugares, informa Reuters.

