“Vamos de cabeza al mismo error que en primavera”, dice experto de Harvard sobre los casos de COVID

El pasado fin de semana, se hicieron virales las imágenes de aglomeraciones en muchas ciudades españolas. Además, la Navidad está a la vuelta de la esquina, lo que hace que muchos expertos comiencen a expresar su preocupación ante una nueva propagación masiva de la enfermedad que desemboque en una tercera ola.

Es el caso de Elvis García, doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, que concedió una entrevista al programa Hora 25 de la Cadena Ser. Cuestionado sobre las calles abarrotadas de gente, se mostró tajante: “Las mascarillas no son un sustituto de la distancia social”.

“Es verdad que las partículas de aerosol, de las que se habla mucho, se disipan rápidamente incluso estornudando al aire libre, yo no me alarmaría por esto. Siempre que llevemos mascarilla, claro”, explicó.

📻 La seria advertencia del doctor en Salud Pública y profesor de Harvard, Elvis García (@ElvisGarciaGlez) "Vamos de cabeza a cometer el mismo error que en primavera" En @hora25 con @PepaBueno pic.twitter.com/U52C6AIbTW — Hora 25 (@hora25) November 30, 2020

Aunque puntualizó en el citado medio que “es mejor estar al aire libre que en casa, después de tanto tiempo el coste de la enfermedad se está midiendo por los fallecimientos, pero a largo plazo también se hará por las consecuencias mentales que tenga. Es muy difícil contagiarse estando cerca de alguien en la calle”.

El experto sí se mostró especialmente preocupado por las compras en interiores: “Es en espacios cerrados donde sí que hay evidencia de contagio y ahí tenemos un problema, va a haber mucha gente entrando y saliendo, yo no entro en lugares cerrados”.

LAS REUNIONES NAVIDEÑAS

García también se lamentó por las posibles consecuencias tras las reuniones familiares: “Vamos de cabeza a cometer el mismo error que en primavera, no entiendo el tema de los números, lo de seis personas, diez personas, se está dejando de lado la educación social que trate de convencer a la gente que no lo haga. Si eso no funciona, lo que hay que hacer es prohibir que la gente haga fiestas. Son unas medidas a medio pelo, estamos tomando medidas contradictorias”.

En su opinión, de cara a las próximas fiestas navideñas “deben reunirse solo los convivientes”, señala. Asimismo, señaló en Hora 25 que no en todos los territorios tienen por qué funcionar las mismas medidas: “A mí realmente lo único que me interesa es el número de test que se hacen por fallecidos, creo que todos pensamos que habría que tener reglas comunes, pero tenemos un sistema de salud fragmentado, o se lanza un estado de alarma antes de Navidades o cada uno va a hacer lo que quiera”.

Fuente: As México