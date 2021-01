Vacuna de Pfizer tuvo un 92% de efectividad entre las personas inmunizadas en Israel

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer está mostrando una efectividad del 92% en Israel, según la primera gran investigación controlada del mundo sobre cómo funciona fuera de las pruebas clínicas.

Solo 31 de los 163.000 israelíes vacunados por Maccabi Healthcare Services contrajeron el coronavirus en sus primeros 10 días de protección completa, manifestó este jueves su principal analista de estadísticas de vacunas, Anat Ekka Zohar, a The Times of Israel.

En una muestra equivalente de israelíes no vacunados, se reportaron 6.437 casos de COVID-19 en el mismo período de tiempo.

“Estas son muy buenas noticias”, dijo Ekka Zohar. “Es el primer estudio en el mundo que analiza un número tan grande de pacientes completamente vacunados”, declaró al medio israelí. Una enfermera administra una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a una persona en un centro de vacunación masiva Covid-19 en la Plaza Rabin en Tel Aviv, Israel, el lunes 4 de enero de 2020.

Pfizer logró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos, y los médicos de todo el mundo miran a Israel con gran expectativa para ver si la vacuna se acerca a esa cifra en el mundo real.

El profesor Eyal Leshem, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Sheba, afirmó a The Times of Israel que la gente debería estar emocionada por los resultados y no preocupada por el déficit del 3%. “Esta es una cifra muy alta, muy dentro de la desviación estándar que esperaríamos”, dijo Leshem.

Las cifras de Maccabi publicadas a principios de esta semana indicaron que la vacunación está funcionando muy bien, pero carecía de un grupo de control que dificultaba extraer una tasa de efectividad precisa.

Ahora, Maccabi ha analizado un grupo de control de israelíes con perfiles similares de edad y salud de los vacunados, compuesto en su totalidad por personas que no han sido infectadas ni han recibido vacunas.

Esta comparación permitió a Maccabi calcular su tasa de efectividad en el mundo real. Dosis de la vacuna contra el coronavirus Pfizer-BioNtech COVID-19 se administran a las personas en los Servicios de Salud Clalit, en la ciudad costera mediterránea de Israel de Tel Aviv el 23 de enero de 2021. (Foto de JACK GUEZ / AFP)

“Esto es muy emocionante”, dijo Ekka Zohar. “Es un nivel muy alto de eficiencia y estamos viendo un porcentaje muy bajo de coronavirus entre los pacientes que han recibido ambas inyecciones”, aseguró.

Se cree que la protección total comienza una semana después de recibir la segunda dosis, por lo que los datos de Maccabi cubren a todos sus miembros que están entre siete y 16 días después de recibirla.

Ekka Zohar expresó que se sintió aliviada por los síntomas leves de las personas vacunadas que contrajeron el coronavirus, así como por las bajas tasas de infección. “Ninguno ha sido hospitalizado y tienen síntomas muy leves”, afirmó. “Estamos hablando de dolor de cabeza y una leve sensación de malestar, y casi no tienen fiebre. Realmente es muy leve”, finalizó.

Fuente: Infobae