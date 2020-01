Usuarios de Twitter reportan fallas en Facebook; no pueden ingresar a las notificaciones

Cientos de usuarios de Twitter han reportado durante la tarde de este 25 de enero la caída de Facebook, red social creada por Mark Zuckerberg.

De acuerdo a los internautas, la aplicación no les muestra sus notificaciones sin embargo, el feed de noticias continúa funcionando con regularidad.

Como era de esperarse, los cibernautas no tardaron en burlarse de las fallas que presenta Facebook. Algunos han reportado el problema en sus notificaciones con comentarios como “Mi crush me etiquetó en algo y no lo puedo ver, estúpido facebook” o “Milagro No tengo molestas notificaciones en Facebook sueño cumplido (sic)”.

De acuerdo a DownDetector, la aplicación también ha presentado problemas en Estados Unidos y en varios países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Londres.

Hasta el momento Facebook no ha manifestado nada respecto a los reportes de sus usuarios.

Fuente: Sin Embargo