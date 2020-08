Usan 25 hoteles para detener a niños migrantes; gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos usa 25 hoteles de varias cadenas en siete ciudades distintas para recluir a niños migrantes durante la pandemia de coronavirus en lugar de enviarlos a albergues habilitados para indocumentados.

El mes pasado se dio a conocer que la administración de Donald Trump detenía a los menores en tres hoteles de Texas, pero nueva información señala que al menos 660 niños menores migrantes, la mayoría sin un familiar que lo acompañe, permanecen encerrados en esos complejos desde marzo pasado.

Los hoteles no proveen la misma enseñanza, servicios jurídicos y asesoría que los albergues, y ya hay denuncias de maltrato. Una familia haitiana dijo a la agencia The Associated Press que los contratistas en un hotel fronterizo les dijeron que le dieran hielo a su hija de un año en caso de que les tomaran la temperatura durante una revisión por covid-19. Las autoridades de inmigración negaron que se hiciera uso de hielo para evadir las medidas de control.

Tres hoteles Hampton Inn & Suites en Phoenix y en dos ciudades en Texas, El Paso y McAllen, constituían la mayoría de las estancias hasta finales de julio, según cifras de documentos presentados ante una corte federal y difundidas el viernes.

Nigel Glennie, portavoz de Hilton, propietaria de Hampton Inn, dijo que esperaba que todos sus establecimientos “rechacen actividades que utilicen un hotel de esa manera”.

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afirmaron que los niños están siendo cuidados adecuadamente durante las estadías en el hotel, destacó el diario The New York Times.

Agregó que ICE ha detenido al menos a 860 migrantes en un Quality Suites en San Diego; Hampton Inns en Phoenix y en McAllen y El Paso, Texas; un hotel Comfort Suites en Miami; un Best Western en Los Ángeles; y un Econo Lodge en Seattle.

También son utilizados de la misma manera establecimientos de Marriott International Inc. y Choice Hotels International Inc.

La portavoz de Marriot, Connie Kim, dijo: “Si el gobierno hace las reservaciones a través de una tercera parte, se vuelve más complicado para los hoteles identificar el tipo de servicio que se está contratando”.

La agencia privada que da seguridad a los menores detenidos es MVM, una compañía que da servicio a casi todas las agencias federales y que obtuvo de 2008 a la fecha 1.9 mil millones de dólares en contratos relacionados con migración.

