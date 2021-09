Unicef: Casi 86 millones de niños no van a clases en Latinoamérica

Unicef alerta que alrededor de 86 millones de niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas en América Latina y el Caribe debido a la pandemia del coronavirus.

“Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de esta región no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen internet, directamente no los han visto”, ha alertado este jueves Jean Gough, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según Gough, es imprescindible que continúe y mejore la educación virtual, sin embargo, insiste en que durante la pandemia no todas las familias, en especial las más marginadas, han tenido acceso al aprendizaje.

“Cada día fuera de las aulas acerca a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la deserción escolar, la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas”, ha alertado.

Esta agencia de Naciones Unidas ha precisado que unos 47 millones de menores en la región tornaron al “aprendizaje presencial” debido a los “esfuerzos de varios países por acelerar la reapertura de las escuelas, ya sea parcial o totalmente”.

“Es esperanzador ver que cada día se reabren más escuelas y más niños, niñas, adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela en América Latina y el Caribe”, declara Gough.

Latinoamérica ha tenido más tiempo de cierre ininterrumpido de escuelas que cualquier otra región del mundo durante la pandemia. Se perdió una media de 153 días de clases presenciales desde el inicio la crisis sanitaria, causando la mayor interrupción del aprendizaje en la historia moderna de la región, afirma Unicef.

