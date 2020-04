Una mujer dada por muerta en Ecuador, se recupera y llama a su familia para que vaya a recogerla al hospital

Una mujer de 74 años, que fue dada por muerta el pasado 27 de marzo en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, recuperó la conciencia este jueves y llamó a su hermana para que fuera a recogerla al hospital.

La historia empezó el 27 de marzo, cuando Alba Maruri Granda fue ingresada en el Hospital Guayaquil, tras presentar fiebre de 42 ºC y dificultad para respirar. Durante esa misma jornada, se informó a su familia sobre su fallecimiento y 8 días después se dijo que el cuerpo fue incinerado, recoge El Comercio.

No obstante, el 23 de abril Maruri recuperó la consciencia y proporcionó sus datos a los médicos, junto al teléfono de su hermana, para que fuera a recogerla. Resultó que en el hospital se produjo una confusión de nombres y los sanitarios dieron por muerta a Maruri, mientras se pasó a cremar el cadáver de otro paciente.

Sus familiares, que durante casi 3 semanas estuvieron guardando los restos de otra persona en espera de poder dar sepultura a las cenizas cuando pasara la emergencia sanitaria en el país, recibieron la increíble noticia al día siguiente.

Aura Maruri, la hermana de la paciente recuperada, espera poder visitarla este sábado y comprobar su estado de salud.

“Feliz con la noticia. Mi hermana ya está en una habitación, en espera del alta. ¡Es un milagro! Ya iba a cumplir un mes de muerta, se puede imaginar, y yo he tenido las cenizas de otra persona”, comentó la mujer.

Actualmente, la familia, que desconoce a quién corresponden los restos que guardan en su casa, busca reclamar los gastos de la cremación, cuyo valor asciende a 2.000 dólares.

“El equipo del hospital ha venido a pedir disculpas, nos dijeron que fue un error de ellos, que entendamos por lo que estaban pasando, era un caos en ese momento con tantos muertos y contagiados”, indicó Laura Morla, sobrina de la paciente recuperada.

“Aún no saben de quién son las cenizas que están en casa, pero mi tía, a pesar de todo, está bien de salud”, agregó Juan Carlos Ramírez, otro familiar.

Situación en Guayas

Guayas, en la región Costa, es la provincia más golpeada por la pandemia en Ecuador. Hasta el 23 de abril se registraron 7.502 de los casos positivos (67,1 % de la cifra nacional) y 245 muertes confirmadas por covid-19, de acuerdo con una nueva página web que habilitaron las autoridades.

Entretanto, en Guayaquil, en la capital de esta entidad, según los datos oficiales, hubieron 5.565 diagnósticos positivos y 181 fallecidos por el coronavirus. No obstante, la cifra no concuerda con los datos ofrecidos por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien, en una entrevista con The Guardian, publicada este miércoles 22 de abril, dijo que en la urbe que dirige, según cifras recopiladas independientemente desde cementerios, el número de muertos solo en esta ciudad podría ser de más de 8.000 por la pandemia.

Mencionó que las estadísticas mostraron que solo en las primeras dos semanas de abril habrían fallecido por esta causa más de 5.000 ciudadanos de Guayaquil, ciudad de cerca de 3 millones de habitantes.

