Una explosión de un tanque de oxígeno en un hospital con pacientes de coronavirus deja más de 20 muertos y decenas de heridos en Irak

Un incendio ocurrido este sábado en un hospital de la ciudad de Bagdad, capital de Irak, dejó un saldo de más 20 muertos y decenas de heridos, de acuerdo a los reportes preliminares.

El incendio, registrado en el hospital Ibn Khatib de la capital iraquí, fue ocasionado después de que un accidente produjera la explosión de un tanque de oxígeno, de acuerdo a lo reportado a Reuters por tres fuentes médicas de hospitales aledaños.

28 corona patients died in a hospital in Baghdad due to a gas explosion and fire… 💔🇮🇶

Keep Iraq in your prayers pic.twitter.com/yw5AMSMllo

