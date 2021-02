Un tuit asegura que el rey Juan Carlos I estaría en estado grave

Según la última información que proporcionó la periodista Pilar Eyre en sus redes sociales “el Rey Juan Carlos está en estado grave” por lo que “la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España”.

La periodista, que fue finalista del Premio Planeta 2014 y cuyo último libro se titula Yo, el rey también señaló que “sus hijas Elena y Cristina han sido, de momento, los únicos miembros de su familia que se han desplazado a Abu Dabi“, donde se encuentra desde hace seis meses tras los escándalos financieros por los que se le acusa.

Sin embargo, otros periodistas que cubren la Casa Real desmienten esta información.Carlos Herrera de la radio Cope aseguró que “será otro rey porque con el que yo he hablado esta madrugada, se encuentra bien”.”Yo he hablado esta mañana y está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él para saber si su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso.

La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI. La propia Casa Real ha contactado para saber si esto era así”, señaló Herrera.

Otros medios sostienen que desde Casa Real aseguran que las informaciones que se han publicado “no tienen ningún fundamento”.

Sputnik