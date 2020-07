Un músico británico retuvo a varias mujeres, grabó cómo las torturó y violó en repetidas ocasiones y acaba condenado a 24 años de prisión

El músico británico Solo 45, cuyo nombre real es Andy Anokye, fue condenado este jueves a 24 años de cárcel, después de que torturara y violara a 4 mujeres a las que mantuvo en su casa en contra de su voluntad, informa Sky News.

El tribunal dictó que Anokye, que formaba parte del colectivo musical Boy Better Know del género grime y colaboró con estrellas como Stormzy y Wiley, era culpable de 21 violaciones, 5 cargos de privación de la libertad, 2 cargos de agresión con penetración y 2 de lesiones corporales, que cometió a lo largo de 2 años. Fue arrestado en el 2017, después de que una de sus víctimas denunciara agresión sexual en su contra.

En el caso hubo también una quinta víctima, que testificó contra el hombre, aunque este no fue acusado porque los hechos tuvieron lugar fuera del territorio británico.

No tenía “barreras sexuales o empatía”

La investigación determinó que el músico abofeteó a las mujeres, las insultó y recurrió a distintas torturas. Entre ellas, tapó sus caras con tela empapada en lejía, mientras que una víctima aseguró que le amenazaba con un arma y otra dijo que se vio obligada a sumergirse en una tina llena de agua fría.

El propio músico, que grabó varios de sus ataques, afirmó que padecía dacrifilia, alegando que se excita con las lágrimas o el llanto. De acuerdo con sus declaraciones, todos los actos formaban parte de un juego de roles consentidos.

La superintendente de la Policía de Avon y Somerset, Lisa Simpson, indicó que los actos del músico fueron “algunos de los comportamientos sexuales más violentos” que los agentes registraron, recoge AP. Por su parte, el juez del caso, William Hart, declaró que el condenado no tenía “barreras sexuales o empatía” hacia sus víctimas. Asimismo, señaló que nadie de Boy Better Know sabía sobre “el lado oscuro” de su colega.

Tras cumplir su condena de 24 años, Anokye estará 5 años más en libertad condicional.

Fuente: RT